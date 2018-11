Trump feuert Beraterin: Wie viel Macht hat Melania?

Nach den für die Republikaner halbübel ausgegangenen Kongresswahlen hat die gebürtige Slowenin nun alle Diskretion fahren lassen. In einem beispiellosen Schritt verlangte sie via Mitteilung an die Presse die Entfernung der stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberaterin Mira Ricardel aus dem Weißen Haus.