Marktcheck: Greenpeace nimmt Wegwerfsackerl ins Visier

Etwa 790 Millionen Plastiksackerl werden in Österreich pro Jahr ausgegeben – das sind rund 1600 Sackerl pro Minute. Österreichische Supermärkte haben sich bereits 2016 freiwillig verpflichtet, Maßnahmen gegen den damit verbundenen Müllberg zu setzen. Beurteilt wurden im "Sackerl-Test" der Umweltschutzorganisation nun sowohl das Angebot an Mehrweg-Taschen als auch die Alternativen zum dünnen Gratis-Wegwerfsackerl beim Obst- und Gemüseregal. Diese sogenannten Knotenbeutel machen den Großteil der Sackerl im Supermarkt aus.

Testsieger wird der Tiroler Supermarkt MPreis, der bald ganz auf die Gratis-Wegwerfsackerl für Obst und Gemüse verzichten wird. Bei den Sackerln im Obst und Gemüseregal arbeiten fast alle Supermärkte an empfehlenswerten Alternativen zum Wegwerfsackerl aus Plastik. Waschbare Mehrwegbeutel oder Sackerl aus umweltschonenden Materialien bieten im Laufe der nächsten Monate fast alle Supermärkte an. MPreis geht als erster Supermarkt noch einen Schritt weiter: Knotenbeutel werden in Kürze hier gar nicht mehr erhältlich sein. Bei den wiederverwendbaren Taschen bietet MPreis zudem zwei Fairtrade-Baumwoll-Taschen sowie eine Permanent-Tragetasche aus 100% Recycling-PET an.

Auf Platz zwei landet Hofer, gemeinsam mit Interspar. Bei Hofer sind laut Greenpeace zumindest in jeder dritten Filiale im Rahmen eines Pilotprojektes Obst und Gemüse-Sackerl aus abbaubarem Bio-Kunststoff käuflich zu erwerben. Bei Hofer sind unter anderem wiederverwendbare Tragetaschen aus Bio-Folie, Taschen aus PET-Recycling-Material und faltbare Stoff-Taschen erhältlich.

Interspar bietet flächendeckend Mehrweg-Beutel aus PE (Polyethylen) für Obst und Gemüse an. In einer Filiale wird ein Test mit Papier-Sackerl und Mehrweg-Beuteln durchgeführt; hier sind keine Gratis-Sackerl aus dünnem Plastik erhältlich. Bei Spar ist unter anderem eine wiederverwendbare Spar Natur pur-Tragetasche aus Bio-Folie erhältlich. Angeboten werden auch eine innen beschichtete Leinentasche mit Reißverschluss und - in ausgewählten Filialen - eine faltbare Stoff-Tasche.