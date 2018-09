Verpackungen: Der Plastik-Wahnsinn im Supermarkt

Einfolierte Brokkoli- und Salatköpfe schimmern an der Theke, Tomaten werden im Kunststoffkübel präsentiert. Und: Nach wie vor können lose Waren in ein gratis Obstsackerl gepackt werden. Nur bei den Gurken scheint man sich mit dem Einschweißen mittlerweile zurückzuhalten, zumindest werden in den Supermärkten an diesem Tag keine angeboten.

Dennoch stellt sich angesichts der großen Mengen an Kunststoffverpackungen die Frage: Wo bleibt das angepriesene wachsende Bewusstsein für weniger Plastikmüll?

Während es immer mehr Initiativen und Sammelaktionen gegen die Massen an Kunststoffresten in den Weltmeeren gibt, ist das Wagerl beim Wocheneinkauf rasch mit zig Folien, Schalen, Tassen und Netzen aus Plastik gefüllt. Die Handelsketten zeigen sich auf diesem Gebiet zurückhaltend. Dass umweltfreundlich anders aussieht, wissen die Konzerne, ihre Argumente sind schwammig. Auf Anfrage laute das Motto der Rewe Gruppe in Bezug auf Verpackungen etwa: „So wenig wie möglich, so viel wie notwendig.“ Gerade bei frischem Obst und Gemüse scheint die Notwendigkeit großer Verpackung eher fragwürdig – das Einschweißen von Gurken dient alleine zur Unterscheidung von Bio-, Fair Trade- und konventionellen Produkten, wie Hofer Österreich bestätigt.