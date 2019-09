Jede 16. US-Amerikanerin wird beim ersten Mal vergewaltigt

Massive Spätfolgen

"Eine Vergewaltigung als erste sexuelle Erfahrung stellt einen extremen Kontrollverlust über die eigene Sexualität dar. Spätere Gesundheitsprobleme sind keine Überraschung", sagte Hawks dem Sender NBC. In der Zeit, in der Mädchen und junge Frauen erste intime Erfahrungen sammeln, seien sie in erhöhtem Maß "physisch und psychisch verwundbar", schreibt Hawks in einem Bericht zur Studie. Im Interview mit dem Magazin Time verwies die Ärztin darauf, dass auch in früheren Studien zu sexuellen Übergriffen Spätfolgen, wie vermindertes Selbstwertgefühl, soziale Isolation und Depressionen, beobachtet wurden.

Die erhobenen Unterschiede blieben nach statistischen Anpassungen für soziodemografische Faktoren (Alter, Bildung, etc.) bestehen. Ein Kausalzusammenhang, also ob der erzwungene erste Sexualkontakt die gesundheitlichen Probleme verursacht oder dazu beigetragen hat, konnte nicht ermittelt werden.

Wandel der Geschlechterverhältnisse

"Mit Millionen von Mädchen und Frauen, die bei ihrer ersten sexuellen Begegnung vergewaltigt werden, brauchen wir dringend einen kulturellen Wandel der Geschlechterverhältnisse. Es muss mit jeder öffentlichen und privaten Sphäre beginnen, einschließlich einer Medizin, die Frauen und Männer als gleichwertig ansieht", wird Stephanie Woolhandler, Mitautorin der Studie und ebenfalls Professionen an der Harvard Medical School, von Hawks in ihrem Studienbericht zitiert.

Um die psychischen und physischen Schäden von erzwungenem ersten Geschlechtsverkehr zu verringern, müssten Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Personal zudem anerkennen, wie verbreitet und schädlich dies für Betroffene sei.