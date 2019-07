MeToo-Folgen: „Frauen trauen sich heute mehr als früher“

Mehr Beschwerden

Auch an Österreich ist die #MeToo-Bewegung nicht spurlos vorübergegangen. Zwar gibt es (noch) keine vergleichbaren Befragungen österreichischer Arbeitnehmerinnen – das Bewusstsein und die Sensibilisierung seien aber merkbar angestiegen, berichtet Flora Alvarado-Dupuy, Juristin bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien. Im ersten Halbjahr 2017 gingen 145 Beschwerden zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ein, im zweiten Halbjahr doppelt so viele – im Oktober 2017 waren die ersten #MeToo-Fälle bekannt geworden. Das hohe Niveau an Anfragen sei auch im ersten Halbjahr 2019 konstant, berichtet Alvarado-Dupuy. Was zunächst besorgniserregend klingt, wertet die Expertin durchaus positiv: „Die gestiegenen Anfragen deuten darauf hin, dass sich die Betroffenen heute mehr trauen und es ein stärkeres Problembewusstsein gibt.“

Sexuelle Belästigung im beruflichen Umfeld beginnt schon lange vor dem berühmten „Pograpscher“: mit schlüpfrigen Bemerkungen, unangenehmen Blicken oder Nacktfotos über dem Schreibtisch. Gemäß Gleichbehandlungsgesetz wird in solchen Fällen Schadensersatz fällig, strafbar sind lediglich schwere körperliche Übergriffe. „Diese bahnen sich aber oft mit verbalen Übergriffen an“, warnt die Expertin. Durch #MeToo sei aber vielen Männern klarer geworden, wo die Grenzen liegen.