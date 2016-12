Intimrasur und Opernball: Die Top 10 im Lifestyle 2016

Style

Foto: /Joanna Pecha/iStockphoto

Warum Sie Ihre Jeans niemals waschen sollten

Laut Experten ist für die Langlebigkeit einer Jeans vor allem eines ausschlaggebend: Sie niemals zu waschen. Klingt eklig, ist aber so. In dem Artikel erfahren Sie, auf welche ungewöhnliche Alternative Sie ausweichen sollten.

Foto: KURIER/Franz Gruber

Outfit-Check: Alle Kleider der Opernball-Nacht

Das Interesse daran, welche Roben die prominenten Damen am wichtigsten Ball des Jahres trugen, war auch 2016 ungebrochen.

Leben

Foto: dpa/Friso Gentsch

Sexualität: Was der Koran erlaubt

Der Islam sei mittelalterlich und prüde. Wird in diesen Tagen vor allem von jenen verbreitet, die vom Koran und seinen Lehren nur gehört haben. Dabei müssten sie keine einzige Sure lesen, geschweige denn verstehen. Sie müssten auch keinen Imam zum Thema Sexualität zu Rate ziehen. Es würde schon reichen, europäische Religionswissenschafter anzuhören, die in diesem Artikel zu Wort kommen.

Foto: Fiera

Intim-Sauger soll Frauen Lust machen

Wenn's doch nur so einfach wäre: Gerät ansetzen, aufdrehen und frau bekommt Lust auf Sex. Der Fiera Arouser for Her, der dieses Jahr bei der Technikmesse CES in Las Vegas vorgestellt wurde, soll Männern das Vorspiel erleichtern und da eine Lösung bringen, wo unzählige Ratgeber scheitern.

Genuss

Foto: Screenshot / ORF

ORF: Peinliches Hoppala bei Bier-Verkostung

So hat sich ORF-Moderatorin Martina Rupp die Live-Verkostung in "heute konkret" nicht vorgestellt: In der Sendung am 8. Juli wollte sich eine Experten-Jury – darunter Bierpapst Conrad Seidl – einer Blindverkostung von Dosenbier und Flaschenbier der gleichen Marke stellen. Die Aufgabe: Erkennen die Experten das Dosenbier? Seitdem kursiert der Beitrag als Video namens "Die peinlichsten 7 Minuten des ORF" auf Social-Media.

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Die besten Asiaten in Wien

Teil 1

Teil 2

Vietnamesisch, japanisch oder chinesisch – in diesen Restaurants gibt es authentische Landesküche.

Wellness

Foto: VladimirFLoyd/istockphoto

Warum weniger Schamhaare mehr Sex bedeuten

Eine US-Studie gewährt Einblicke in die weiblichen Haarentfernungsgewohnheiten im Intimbereich und rückt auch die Motive dafür in den Fokus.

Foto: g-stockstudio/iStockphoto

Nasenhaare: Ausreißen streng verboten

Trimmen, schneiden, zupfen: Männer machen mit störenden Nasenhaaren kurzen Prozess. Warum das ungesund sein kann, erklärt ein HNO-Arzt.

Reise

Foto: Kroatische Tourismuszentrale, Renco Kosinožić

8 Fehler, die Kroatien-Urlauber machen können

Kroatien ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher. Damit der Urlaub erholsam wird und keine bösen Überraschungen vor Ort warten, gibt ÖAMTC-Touristikerin Kristina Tauer Tipps, was man in Kroatien lieber unterlassen sollte.

Foto: KURIER/Reinhard Vogel

Die kleinen und feinen Weihnachtsmärkte

Klasse statt Masse: Wo Sie vorbei schauen können, wenn Sie von Wiens Adventmarkt-Klassikern schon genug haben.