Influencer Marketing: Ein Trend und seine dunklen Seiten

Das Interesse der österreichischen Unternehmen am Influencer-Marketing würde zwar steigen, trotzdem gebe es noch große Unterschiede zu anderem Ländern. "Die USA und Deutschland sind auf einem ganz anderen Level", so der Marketingprofi. In Österreich sei das Verständnis für diese Branche noch nicht so entwickelt wie in den größeren Märkten. Es gebe heute noch viele Unternehmer und Menschen, die die Arbeit der Influencer anzweifeln und gar nicht verstehen würden.

Neue Trends

Philipp Zottel glaubt nicht an ein schnelles Verschwinden dieses Marketingtrends. Trotzdem sieht er die Branche vor Veränderungen stehen. "Heute sehen wir bereits Influencer, die nicht mehr nur Werbung für den Brand machen, sondern aktiv bei der Konzepterstellung eines Produktes oder einer Marke mitwirken. Wer weiß, welche Möglichkeiten sich in Zukunft noch für Influencer ergeben werden. Wir sind jedenfalls gespannt."