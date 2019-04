Wie kann sich eine YouTuberin einen Maserati leisten?

Über 100.000 Euro gingen am vergangenen Donnerstag in der Wiener Innenstadt zu Bruch, als eine junge Frau mit ihrem Maserati in eine Straßenbahn krachte. Berichten zufolge handelt es sich um eine 25-jährige Ukrainerin, die seit zwei Jahren in Wien lebt und als YouTuberin arbeitet.

So manch einer dürfte sich fragen: Wie kann sich jemand, der als Influencer sein Geld verdient, ein Auto wie dieses leisten?

Soziale Medien, allen voran Youtube und Instagram, haben im vergangenen Jahrzehnt ein komplett neues Geschäftsfeld eröffnet. Selbsternannte Influencer können sich mit etwas Geschick und viel Fleiß eine treue Fangemeinde aufbauen - und dank dieser dann zu Schwerverdienern werden.