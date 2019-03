Werberat zieht ethische Grenzen für „Influencer“

Eine Klarstellung durch das Wirtschaftsministerium gibt es in Sachen Gewerbeschein-Pflicht für Influencer. Preisen Prominente (Sportler, Schauspieler) Produkte via Web oder Social Media an, liegt deshalb noch kein Gewerbe vor. „Influencer bekommen Werbegelder dafür, dass sie berühmt sind.

Diese Tätigkeit kann daher grundsätzlich ohne Gewerbeberechtigung ausgeübt werden“, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Begründung: Influencer würden Werbeeinnahmen als Werbeträger erhalten und nicht als Werbeunternehmer. Medien-, steuer- und sozialrechtliche Bestimmungen sind davon unberührt.