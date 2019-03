Eiertanz um Einführung der Digitalsteuer

Da mit dem Vorpreschen Frankreichs eine EU-weite Regelung wohl vom Tisch ist, dürfte Österreich schon demnächst folgen. „Wir warten noch den Ecofin (EU-Finanzministertreffen, Anm.) kommenden Dienstag ab und werden dann zeitnah die Details bekannt geben“, heißt es im Finanzministerium. Vorbild ist das französische Modell. Laut Plan von Minister Löger von Ende Jänner sollen Konzerne, die weltweit mindestens 750 Mio. Euro und in Österreich mindestens 10 Mio. Euro erwirtschaften, 3 Prozent ihres Online-Werbeumsatzes in Österreich an den Fiskus abführen. Die Regelung soll 2020 gelten. Heimische Firmen soll die Online-Werbeabgabe nicht treffen, versichert Löger.

Branche unzufrieden

Bisher ist in Österreich nur klassische Werbung (Print, TV, Kino, Plakat) durch die Werbeabgabe von 5 Prozent besteuert. Rund 100 Mio. Euro bringt das jährlich an Einnahmen. Künftig weniger, da die Steuer generell auf 3 Prozent gesenkt wird. Die Werbebranche ist trotzdem unzufrieden. Sie fordert seit Jahren die Abschaffung der Steuer. Die jetzige Ausweitung auf online sei höchstens eine Zwischenlösung und bringe erst recht keine Steuergerechtigkeit mit Internet-Giganten, meint Angelika Sery-Froschauer, Obfrau des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der WKO. „Wir brauchen eine europäische Lösung. Eine nationale Steuer auf Basis der Werbeumsätze hilft ja nichts, wenn die Umsätze mangels Firmensitzes in Österreich gar nicht eruierbar sind“, argumentiert Sery-Froschauer. Werbung finde längst über Grenzen hinweg statt.