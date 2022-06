Umfrage: Oben-ohne-Erlaubnis für Frauen gefällt vor allem Männern

Keine Brustwarze ist frei, bis alle Brustwarzen frei sind - so lautet der Leitspruch einer kleinen Bewegung, die ein Oben-ohne-Recht für Frauen an Orten erkämpfen will, an denen sich auch Männer mit nacktem Oberkörper zeigen.

Die Debatte polarisiert, willkommen im Sommer 2022. Dabei dachten viele, dass Frauen "oben ohne“ schon längst kein Aufreger mehr sind. Worum geht es also?

Aufregerthema

In Schwimmbädern gibt es bei der Kleiderordnung eine Art Zweiklassengesellschaft: Während Männer "oben ohne“ sein dürfen, müssen Frauen ihre Brüste bedecken. Das heben nun einige Bäder, etwa im niedersächsischen Göttingen in Deutschland, auf. Seit Mai ist Frauen dort zumindest am Wochenende das Baden "oben ohne" im Schwimmbad erlaubt.