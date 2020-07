Die schönsten FKK-Strände an der Nord- und Ostsee

Helgoland Nordstrand

Mitten in der Nordsee gelegen befindet sich die Insel Helgoland. Am etwa 80 Meter breiten und 600 Meter langen Nordstrand beobachten Urlauber Kegelrobben und Seehunde. Der Badebereich ist in einen Familien- und einen FKK-Bereich unterteilt. Wer nicht am Grill- oder Picknickplatz speisen möchte, der kauft sich Getränke und Snacks am Kiosk oder in der Strandbar.