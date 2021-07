Debatte um Oben-ohne-Verbot: Frauen fordern gleiches Recht für alle

Beide Vorfälle ließen in den sozialen Medien wieder einmal eine Debatte um Geschlechterrollen und Nacktheit im öffentlichen Raum hochkochen: Wieso dürfen Männer ihre nackten Brüste ohne Probleme offen zeigen, während dies bei Frauen als anstößig und provokant empfunden wird?

Normalisieren statt sexualisieren

Um Solidarität zu zeigen, radelten am Samstag Aktivistinnen und Aktivisten oben ohne durch Berlin. Die Fahrraddemonstration stand unter dem Motto „No Nipple is free until all Nipples are free!“ (Keine Brustwarze ist frei, bis alle Brustwarzen frei sind). Zu sehen waren auch Transparente mit der Aufschrift „Boobs have no gender“ (Brüste haben kein Geschlecht) oder „My body my choice“ (mein Körper, meine Wahlfreiheit). Auch einige Männer fuhren mit, einige mit bekleidetem Oberkörper, andere mit BH und manche mit aufblasbaren Plastik-Brüsten.