Warum geht niemand mehr oben ohne?

Und heute? Seit der Jahrtausendwende sind in Bädern und an Stränden immer weniger entblößte Brüste zu sehen, beim Superbowl 2004 sorgte ein kurzer Busenblitzer der Sängerin Janet Jackson gar für den Skandal des Jahres. Just in einer der letzten Bastionen der Barbusigkeit, am Isar-Ufer in München, forderten Securitys eine Frau am brütend heißen Wochenende auf, ein Bikini-Top anzulegen. Die Stadt reagierte prompt: Lediglich „primäre Geschlechtsmerkmale“ seien zu bedecken, das gelte für Männer und Frauen.

Ob neue Prüderie, Auflehnen gegen die Elterngeneration oder sexuelle Übersättigung – vieles deutet darauf hin, dass die Lust am halbnackten Sonnenbaden vor allem bei jungen Frauen schwindet. Die 29-jährige Melanie sonnt sich zwar gerne im FKK-Bereich, würde im Freibad aber nie oben ohne gehen. „Ich würde mir komisch vorkommen, weil ich die Ausnahme wäre“, sagt sie. „Außerdem hätte ich Angst, ständig beurteilt zu werden, vor allem von anderen Frauen.“ Laut einer deutschen Umfrage liegt nur jede achte Frau gerne barbusig am Strand, bei jenen, die in den freizügigen Achtzigern groß wurden, fast jede Vierte. Auf Instagram dominieren indes Fotos der Rückansicht: Statt des Dekolletés strecken It-Girls ihren halbnackten Po in die Kamera, der dem Busen als Schönheitsideal Nummer eins den Rang abläuft.