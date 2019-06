Strandmode 2019: Ab jetzt wird ohne Baucheinziehen gebadet

Durch die Lautsprecher des Gänsehäufels tönt allabendlich " Badeschluss" von der Band 5/8erl in Ehr’n und in den Eissalons wird für das Feierabend-Stanitzel geduldig in der Warteschlange gestanden. Der Sommer hat endlich in Österreich Einzug gehalten – und mit ihm leider auch die Zeit für Kritik am eigenen Körper. Trotz der Body-Positivity-Bewegung der vergangenen Jahre, bei der Schönheit in allen Konfektionsgrößen gefeiert wird, hadern immer noch viele Frauen mit ihrem Körper.

Diese Selbstzweifel will die deutsche Erfolgs-Autorin Sandra Wurster den Besucherinnen ihrer "Love Your Belly"-Workshops (workshops.bauchfrauen.com), die an diesem Wochenende erstmals in Wien stattfinden, nehmen. Mit Motivations-Vorträgen, einer Tanzeinheit und Meditation soll innerhalb von vier Stunden mehr Akzeptanz und Liebe für den eigenen Bauch geschaffen werden.