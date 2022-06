Tausende Nacktschwimmer feierten in Tasmanien die Wintersonnenwende

Nur mit roten Badekappen bekleidet haben sich Tausende Schwimmer auf der australischen Insel Tasmanien in bitterkaltes Wasser gestürzt, um die Wintersonnenwende zu begehen. Während bei uns gestern der längste Tag des Jahres war, wurde damit auf der Südhalbkugel die längste Nacht gefeiert. Ein Grund für viele Australier, um bei Sonnenaufgang nackt in den River Derwent in Hobart zu springen. In diesem Jahr nahmen Berichten zufolge rund 2.000 Menschen teil, die nichts außer einer roten Badekappen am Leib trugen.

Die Außentemperatur lag Mittwochfrüh bei nur fünf Grad, die Wassertemperatur bei immerhin elf Grad. Das jährliche Nacktschwimmen zur Sonnenwende soll "Erneuerung und Wiederbelebung bringen", erklärte der australische Sender ABC den kuriosen Brauch.