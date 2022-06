"ZiB 2"-Moderator Thür: Sommerbeginn mit Dackel

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Seit Dienstag, 11:13 Uhr, ist in unseren Breiten also kalendarisch wieder Sommer. Es ist nicht so, dass das im Abendprogramm auf ORF2 überhaupt nicht zu bemerken war.

In den „Seitenblicken“ wurde über einen Empfang des scheidenden steirischen Landeshauptmannes Hermann Schützenhöfer in Wien berichtet.

Grünes Gebüsch

Vizekanzler Werner Kogler erklärte ebendort, dass er, aus dem oststeirischen Bezirk Hartberg kommend, nicht alles verstehe, wenn es in Richtung oststeirischen Bezirk Feldbach gehe. Hernach lieferte er noch eine Kostprobe: „Dotzi Buschn, dotzi Bam.“

„Heißt was?“

Kogler: „Dieses Gebüsch, diese Bäume.“

Richtige Maßnahmen

Im „Report“ wurde man wieder an die harte Realität der „Dauerkrise“ erinnert, das betraf einerseits die ÖVP, andererseits Teuerung und mögliche Energieengpässe infolge des Ukraine-Kriegs.

Martin Kocher durfte zeigen, dass er nun auch Wirtschaftsminister ist. Wobei Interviewerin Susanne Schnabl nicht umhin kam, an einer Stelle zu fragen: „Antworten Sie jetzt als Arbeitsminister oder antworten Sie als Wirtschaftsminister?“

Kocher beruhigte jedenfalls: „Wir werden natürlich die richtigen Maßnahmen treffen.“

Zweifel darf man ja noch äußern. Etwa unter dem Hinweis auf Deutschland, wo Amtskollege Habeck (Grüne) derzeit ziemlich gute Noten für sein Krisenmanagement bekommt. Kocher bezeichnete das als "verklärte Vorstellung“. „Reinhard Habeck ist einer der gut kommuniziert und auch viel in Umsetzung bringt, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass wir uns verstecken müssen in Österreich.“