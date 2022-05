"Mut und konsequent geführte Interviews": Hochner-Preis an Thür

Der Robert-Hochner-Preis 2022 geht an den ORF-Journalisten Martin Thür. Er überzeugte die Jury laut einer Aussendung durch seine akribische Arbeit, persönlichen Mut und konsequent geführte Interviews. Ein erstmals zusätzlich vergebener Sonderpreis geht an die ORF-Journalistinnen und -Journalisten Paul Krisai, Carola Schneider und Miriam Beller für ihre Arbeit im Korrespondentenbüro in Moskau. Die Verleihung findet am 30. Mai statt.

"Gut vorbereitet"

Robert-Hochner-Preisträger sollen sich durch "kritisches Denken, Courage und hohe Fachkompetenz" auszeichnen. Thür habe diese Qualitäten im vergangenen Jahr auf herausragende Weise erfüllt, befand die Jury. Auf exemplarische Weise habe er dies im Zuge eines "ZiB2"-Interviews mit dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 6. Oktober nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen den Politiker unter Beweis gestellt. "Thür war gut vorbereitet, ließ sich vom Kanzler nicht ablenken und blieb konzentriert bei den vorliegenden Vorwürfen der WKStA" - rückblickend betrachtet "eine journalistische Sternstunde in politisch turbulenten Zeiten", würdigte die Jury Thür, der erst unlängst mit dem Concordia-Preis in der Kategorie Pressefreiheit ausgezeichnet wurde.