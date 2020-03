Martin Thür: "Natürlich bekomme ich auch Kritik"

Trotz der vielen Sondersendungen kursieren in sozialen Medien viele Falschinformationen. Was kann man tun?

Soziale Medien sind da eine absolute Herausforderung. Wir alle haben wahrscheinlich diese WhatsApp-Nachrichten bekommen, in denen die Stimmen der Minister nachgemacht wurden und wo es geheißen hat, in der Corona-Krise werde gleich dieses und jenes passieren. Da ist es wichtig, dagegenzuhalten. Deswegen sind ja auch so viele Journalisten in den sozialen Medien und auch ich bemühe mich immer, dort mit Fakten aufzutreten und meine Arbeit zu erklären. Das alles in die sozialen Medien hineinzutragen und dagegenzuhalten, ist auch die Verantwortung von uns Journalisten in so einer Situation.

Sind Fake News das Ergebnis von „Stiller Post“ oder Boshaftigkeit?

Es wird wohl beides sein. Es gibt eine große Verunsicherung in der Bevölkerung und das ist ein Nährboden, auf dem so etwas besonders sprießt. Und natürlich gibt’s auch Leute, die solche Dinge ganz bewusst streuen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Erste ist problematisch, aber bis zu einem gewissen Punkt verständlich. Das Zweite ist gefährlich und ganz hart zu kritisieren. Gegen beides aber müssen wir, besonders in solchen Situationen, präsent auf diesen Plattformen sein und verifizierte Informationen teilen. Ich habe letztens zum Beispiel noch weitere Details, die wir nicht im „ZiB“-Beitrag unterbekommen haben, auf Twitter gepostet, um jenen, die es interessiert, noch mehr Hintergrundinformationen zu bieten.