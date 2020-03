Klassische Medien sind Hauptinfoquelle über das Coronavirus

Der Journalismus feiert in Zeiten der Krise ein großes Comeback: Auch wenn die Gerüchte und Falschinformationen auf Social Media und Messagingdiensten sprießen, ist der größte Teil der Informationen, die über das neue Coronavirus im Umlauf sind, journalistischen Ursprungs.

Die Wiener PR-Tech-Agentur Sonic Boom hat in einer Auswertung von 34.000 Quellbeiträge in Form von Blogs, Posts, oder Newsbeiträgen zu dem Coronavirus analysiert. Diese kamen auf eine Reichweite von 143 Millionen Views. Mehr als 80 Prozent davon gehen auf Berichte unter der Rubrik “Nachrichten" zurück, stammen also aus klassischen Medien.