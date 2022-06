Periodenunterwäsche im Test: Wie gut ist die nachhaltige Alternative?

Periodenunterwäsche bietet sich daher besonders bei leichter bis mittelstarker Blutung, im Homeoffice und in der Nacht an. Oder an Tagen, an denen man die Unterwäsche unkompliziert wechseln kann. Dazwischen kann es praktischer sein, weiterhin Tampons oder Menstruationstassen zu verwenden.

Modelle mit niedriger Absorptionsstärke eignen sich gut als Zusatz, wenn man die Slips nicht mehrmals täglich wechseln will. In der Reinigung erwiesen sich alle getesteten Produkte als unkompliziert. Nach kurzem Ausspülen wurden sie bei 40 Grad in der Waschmaschine wieder vollständig sauber.