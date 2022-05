Spanien plant Vorstoß für einen dreitägigen Menstruationsurlaub

Nächste Woche Dienstag soll im spanischen Kabinett ein Entwurf verabschiedet werden, der Frauen ein Recht auf bis zu drei Tagen Menstruationsurlaub einräumen soll, berichten mehrere spanische Medien. Jede dritte Frau in Spanien soll während der Menstruation unter starken Schmerzen leiden. Zu den Symptomen der sogenannten Dysmenorrhoe gehören akute Unterleibs- und Kopfschmerzen, sowie Durchfall und Fieber. Ob diese Auszeit dann auch nachgeholt werden muss und in welcher Form, ist noch offen.

Binden und Abtreibungen

Der Menstruationsurlaub ist nicht der einzige Vorstoß im spanischen Kabinett: Im Rahmen der Reform werden Schulen auch dazu verpflichtet, Mädchen bei Bedarf Monatsbinden zur Verfügung zu stellen. Schon bisher hatten Frauen aus sozial schwachen Verhältnissen kostenlosen Zugang zu Monatshygieneprodukten.

Des Weiteren will die spanische Linksregierung den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erleichtern. So sollen 16- und 17-Jährige künftig nicht mehr verpflichtet werden, das Einverständnis ihrer Eltern zu bringen. Im mehrheitlich katholischen Spanien ist ein solcher Abbruch aber in weiten Teilen noch sehr umstritten - viele Ärzte weigern sich aus ethischen Gründen, den Eingriff vorzunehmen.

Vorreiter Asien

Vorreiter in Sachen Rücksichtnahme auf Regelbeschwerden ist übrigens Asien: In Japan ist ein solcher Menstruationurlaub schon seit Ende der 1940er Jahre möglich - allerdings ist die Dauer und Bezahlung in dieser Zeit nicht geregelt. Auch in Teilen Chinas, Südkorea, Indonesien und Taiwan gibt es solche Regelungen. Allerdings wurde hier Kritik laut, weil Frauen die Möglichkeiten wenig in Anspruch nehmen - aus Angst, sie könnten männliche Kollegen verärgern oder ihre Aufstiegschancen verschlechtern.