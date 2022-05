Gynäkologin zu Menstruationsurlaub: "Frauen nicht als krank abstempeln"

Wie gelingt das?

Es gibt sehr viele schulmedizinische und alternativmedizinische Ansätze, aus denen für die jeweilige Frau das Passende gefunden werden muss. Manchmal ist es ein aufwendigerer Zugang, aber eine Therapie ist möglich. Das kann medikamentös sein, etwa hormonell mithilfe der Pille, indem für mehrere Monate die Menstruation ausgeschaltet wird, aber auch mittels Entzündungshemmern, krampflösenden Medikamenten und Schmerzmitteln. Auch Bewegungstherapie, Ansätze aus der Ernährungsmedizin, Selbsthypnose, Atemtechniken, Akupunktur bis hin zu Tees wie Frauenmanteltee können helfen.

Wahrscheinlich möchte nicht jede Frau ihre Menstruation „ausschalten“, etwa bei Kinderwunsch?

Ja, natürlich, das ist sehr individuell. Teils hat es auch mit der Kultur zu tun, manche Frauen sind sehr irritiert, wenn ihnen das vorgeschlagen wird. Das ist dann für sie der falsche Ansatz und man muss andere Therapiewege finden. Es gibt wahnsinnig viel, aber die Regelblutung sollte nicht als Krankheit gesehen und stigmatisiert werden.

Stichwort Attest: Wie werden Regelbeschwerden erfasst?

Über die Anamnese wird erfragt, wann, wie lange etc. die Beschwerden bestehen und was die Frau bereits ausprobiert hat, was vielleicht hilft, was nicht. Es ist ein sehr komplexes Thema und subjektiv sehr unterschiedlich, wie stark Schmerzen empfunden werden.