Spanien: Debatte um monatlichen "Menstruations-Urlaub"

Am heftigsten diskutiert wird dabei der „Menstruationsurlaub“. Kritiker befürchten, dass Frauen durch ihn bei der Jobvergabe diskriminiert werden könnten – was Ministerin Rodriguez zurückweist, da der Staat vom ersten Fehltag an den Lohn der Frau übernehme.

"Wenn Männer eine Periode hätten..."

Fraglich ist allerdings, wie viele Frauen tatsächlich wegen ihrer Regelschmerzen der Arbeit fernbleiben werden. „Da gibt es immer noch dieses Stigma. Die Leute denken, die Frauen seien einfach nur faul“, gibt eine Frau aus Indonesien gegenüber der Deutschen Welle zu Bedenken. In Indonesien sowie in Japan, Südkorea und Taiwan gibt es bereits vergleichbare Regelungen wie die in Spanien geplante; viele Frauen nehmen sie aber nicht in Anspruch.

Dennoch, so sagen Befürworter, würden die Gesetze helfen, ein Problem anzuerkennen, das viele betreffe. „Wenn Männer eine Periode hätten“, twitterte auch der Chef der linken spanischen Partei Mas Pais, Inigo Errejon, „gäbe es diesen Urlaub schon seit Jahrzehnten“.