Arbeitsfreistellung: SPÖ und Grüne für Menstruationspause

Grünen-Sprecherin Meri Disoski befürwortet das spanische Modell der dreitätigen Menstruationsfreistellung: „Ich begrüße diesen Schritt. Er trägt zur Enttabuisierung der Menstruation bei und schafft mehr Fairness für Frauen.“

Die Hälfte der österreichischen Unternehmensvertreter würde diese Idee laut einer Umfrage auch unterstützen, betont Disoski: „Das ist eine gute Basis für eine weitere Diskussion dazu.“ Auch Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) bewertet Spaniens Gesetzesentwurf positiv. Das spanische Beispiel „sowie eine mögliche Übernahme für Österreich“ solle geprüft werden.

Eine Mehrheit für den Vorschlag gibt es jedoch nicht. „Die Einführung eines ‚Menstruationsurlaubes‘ würde die Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt sicherlich verschlechtern“, sagt ÖVP-Sprecherin Elisabeth Pfurtscheller. In Österreich gebe es glücklicherweise die Möglichkeit des Krankenstandes.

Betroffene Frauen können in Krankenstand gehen, dabei „sollte es bleiben“, meint auch Henrike Brandstötter (Neos). Rosa Ecker (FPÖ) befürchtet, dass bezahlte Menstruationsfreistellung „zu weiteren Nachteilen für Frauen am Arbeitsmarkt“ führen könnte. „Wer überprüft denn, ob die Frau wirklich unter starken Schmerzen und Einschränkungen durch die Periode leidet? Was ist hier mit der ärztlichen Schweigepflicht?“, fragt Ecker.