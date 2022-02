Keine Scham: Klitoris erstmals korrekt in Schulbüchern abgebildet

Jahrhundertelange Diskriminierung

Doch allein mit anatomisch korrekten Abbildungen ist die Arbeit der Entmystifizierung noch nicht getan. Zusätzlich dazu benötige es Sexualpädagogik in der Ausbildung von Lehrkräften. Zwar würde immer wieder von ihnen gefordert, sich dem Thema Sexualität zu widmen, doch konkrete Unterstützung erfahren sie selten, so Weidinger.

"Es gibt viele Lehrkräfte, die sich privat fortbilden, top motiviert sind und letztendlich an den Strukturen des Schulsystems scheitern." Es mangele an (sexual)pädagogischen Rahmenkonzepten, Materialien und Orientierungshilfen vonseiten der Institutionen. "Es ist erschreckend, dass diese Themen bereits in den 70er Jahren diskutiert wurden und sich seither alles nur im Schneckentempo weiterentwickelt hat."

Denn die Ursprünge des Problems liegen lange zurück. "Biologische Frauen wurden jahrhundertelang nicht ernst genommen und waren bzw. sind von geschlechtsspezifischer Diskriminierung betroffen. Das betrifft und betraf immer auch die Sexualität", erzählt Weidinger weiter.

"Die 'Idee', Menschen zu unterdrücken, indem man Sexuelles negativiert und ignoriert, ist bedenklich genial. Damit nimmt man diesen Personen einen wichtigen Teil der Integrität, wie auch einer positiven, lustvollen Macht." Wird das Sexuelle nicht benannt, oder nur reduziert genannt, hat es laut Weidinger in einer sprachorientierten Gesellschaft auch weniger Wertigkeit und damit weniger Wertschätzung.

Wissenslücken bei Erwachsenen

In der Vergangenheit wurden bereits in zahlreichen Studien große Wissenslücken zur weiblichen Anatomie festgestellt – auch bei Erwachsenen. So etwa auch im Zuge einer 2021 in Großbritannien durchgeführten Umfrage. Von 191 Teilnehmerinnen und Teilnehmern benannten 37 Prozent die Klitoris falsch – sowohl Männer als auch Frauen. Nur 46 Prozent erkannten außerdem richtig, dass Frauen drei "Öffnungen“ in den äußeren Genitalien haben.

Die Teilnehmenden wurden bei der Umfrage gebeten, ein Diagramm der weiblichen Geschlechtsorgane zu beschriften. Fast die Hälfte wagte sich gar nicht daran, nur neun Prozent beschrifteten es komplett richtig. Ein Großteil erkannte die Vagina und den Anus; nur 49 Prozent die Vulvalippen und den Damm – also den Bereich zwischen Vagina und Anus. Es kam auch zu Verwechslungen zwischen der Klitoris und der Harnröhre.

Französische Debatte

Die Debatte um die vollständige Abbildung weiblicher Geschlechtsorgane wurde in anderen Ländern bereits geführt. 2019 startete die französische Aktivistin und Buchautorin Julia Pietri eine Petition zur Abbildung der Klitoris in französischen Schulbüchern. Seit Herbst 2019 wird das Organ in fünf von insgesamt sieben Schulbüchern des Landes vollständig abgebildet.