Und zum Nachtisch? Sex!

Jing Wang war nicht schlecht erstaunt: „Dass ein einzelnes Molekül einen so tief greifenden Einfluss auf Verhaltensentscheidungen haben kann“, sinniert der Professor für Neurobiologie an der Universität von Kalifornien in San Diego.

Wang ist Erstautor einer Studie, die sich mit der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn beschäftigt und soeben im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht wurde. Ihre Kernbotschaft: In Fruchtfliegen werkt ein Molekül, das nach einer Mahlzeit aus dem Darm freigesetzt wird und den Fokus der Insekten von der Nahrungsaufnahme auf die Paarung lenkt.

Der Zusammenhang zwischen Essen und Paarung ist nicht nur beim Menschen zu beobachten, sondern findet sich bei allen Tierarten. Direkte physiologische Zusammenhänge zwischen Nahrungsaufnahme und Fortpflanzungsverhalten wurden jedoch bis vor Kurzem nicht vermutet. Diese Erkenntnisse öffnen nun die Tür zu dem weitgehend unerforschten Bereich der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn über das Fressverhalten hinaus, sagen die Forscher.

Genetik, Drei-Photonen-Mikroskopie und Fluoreszenzbildgebung standen Pate beim Bemühen der Wissenschafter, die Frage zu klären, wie Tiere von einem auf Fütterung ausgerichteten Verhalten zur Paarung wechseln. Jetzt wissen sie: Männliche Fruchtfliegen schalten nach dem Verzehr von proteinreicher Nahrung schnell vom Fressen auf das Balzverhalten um, weil Aminosäuren die Freisetzung eines chemischen Botenstoffes (des Neuropeptids Dh31, für alle, die es genau wissen wollten) im Darm auslösen, was wiederum Neuronen im Gehirn aktiviert, um die Nahrungsaufnahme zu beenden und die Balz durch zwei parallele Schaltkreise einzuleiten.