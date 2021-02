Ein Kinderbuch, das das weibliche Geschlechtsteil enttabuisiert

Spaß am Schreiben

Die Autorinnen und der Autor hatte beim Schreiben des Buchs auch viel Spaß, wie Sonnberger erzählt: "Da gab es einen Abend, an dem wir mit der Illustratorin Anna Horak bei G’spritzten und Kässpätzle am Kutschkermarkt zusammengesessen sind, um uns das Storyboard des Kinderbuches gemeinsam zu erarbeiten. Da ging es konkret darum, den bereits verfassten Text mit möglichen Bildern zu ergänzen. Besonders amüsiert habe ich mich über die dort entstandene Idee, eine ganze Seite des Buches den unterschiedlichsten gängigen Begriffen der Vulva zu widmen und diese mit den wortwörtlichen Bildentsprechungen zu versehen. Bis heute ist diese Seite eine meiner Lieblingsseiten des Buches. So steht das Wort ‚Schlitz’ direkt unter einer gezeichneten Abbildung einer Schlitzschraube. Zu dem Wort ‚Muschi’ ist eine eingekuschelte süße Katze zu sehen. Bei der Bildentsprechung zu der sehr gängigen Bezeichnung ‚Mumu’ haben wir uns von Katja Lewinas Buch ‚Sie hat Bock’ inspirieren lassen. In dem Kapitel ‚Gib dem Baby einen Namen’ schreibt Lewina: „Mumu...Kinderausdruck, der an blökende Kühe auf der Weide denken lässt.“ Daher wird das Wort ‚Mumu’ dem Bild einer gefleckten Kuh gegenübergestellt. Ich glaube Sie können sich vorstellen, wie witzig wir es teilweise bei der Gestaltung dieses Buches hatten. Unser zeitweise Kichern und Lachen hat uns unsere eigene Unsicherheit aufgezeigt, und darüber konnten wir wiederum lachen."

Buch: K. Schönborn-Hotter, L.C. Sonnberger, F. Staffelmayr und A. Horak (Illustration): „Lina, die Entdeckerin“, Verlag Achse, 22 Euro.