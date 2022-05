Vertikaler Vitamincocktail: Diese Erbsen wachsen ohne Sonnenlicht

Indoor-Farmen verschaffen in Zeiten des Klimawandels Versorgungssicherheit – ein Begriff, der auch durch den Ukraine-Krieg an Aktualität gewonnen hat: "Auf einem Quadratmeter lassen sich 100-mal so viele Jungpflanzen anbauen wie auf einem Feld, zehn- bis 15-mal so viele wie in einem Glashaus. Aber bei einem um 90 Prozent geringeren Wasserverbrauch sowie bei kürzeren Transportwegen als in der herkömmlichen Landwirtschaft und ganz pestizidfrei."

Im Herbst starten Anbauversuche mit Erdbeeren und Himbeeren, in zwei Jahren könnten heimische Supermärkte die süße Ernte aus dem Gewächshaus in den Wintermonaten verkaufen.