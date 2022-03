Scharf auf Wasabi: Frisch aus dem Burgenland

Indoor-Farm

Aufgrund der schwierigen Anbaubedingungen ist eine erfolgreiche Zucht äußerst lukrativ – Wasabi gilt mit einem Verkaufspreis von 380 bis 700 Euro pro Kilogramm als teuerstes Gemüse der Welt. Immer wieder gab es außerhalb von Japan Zuchtversuche im großen Stil, allerdings mit mäßigem Erfolg.

Ein kleines Start-up im Norden von Oberwart (Burgenland) beweist jetzt der ganzen Welt, dass die Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler in einer Indoor-Farm höchst erfolgreich angebaut werden kann: Hierfür hängen die Wurzeln in einer Nährlösung – man spricht also von Hydroponik.

Unterschiedliche Sorten

Wie sind Martin Parapatits und Eszter Stefanics-Simon auf die Idee gekommen, die Pflanze im Burgenland anzubauen: „Es waren mehrere Gründe: Wir haben eine Pflanze gesucht, die das ganze Jahr über regional angebaut werden kann und so ein Konkurrenzprodukt für Importware wird. Zudem ist Indoor-Farming wirtschaftlich und nachhaltig, wenn ich die ganze Pflanze verwerten kann. Bei Wasabi kann man Stängel, Blätter und Rhizom essen. Auch die Herausforderung hat uns gereizt, da Wasabi als schwierig zu kultivieren gilt“, erklärt Parapatits im Interview mit dem KURIER.

Der Bauingenieur und die Lebensmitteltechnologin bauen derzeit fünf Sorten an, die sich in Wachstumsdauer, Geschmack und Schärfe deutlich unterscheiden. In Zukunft wollen sie nur noch die grüne Sorte „Mikado shogun“ und die violette Sorte Mazuma – jene Sorte, die in der Präfektur Shizuoka heimisch ist – setzen. „Die grüne Sorte ist sehr scharf, die violette ist etwas milder und süßlicher. Es geht bei Wasabi aber nicht um die Schärfe, sondern um die Aromen. Der Geschmack ist mit jener von Kren, mit der sie nicht verwandt ist, nicht vergleichbar.“