Ein Londoner Hotel bittet zur stilechten "Bridgerton"-Teatime

Nicht mehr lange, dann ist die zweite Staffel der Erfolgsserie "Bridgerton" auf Netflix abrufbar. Echte Fans können aber schon vorher in die Welt von Lady Whistledown & Co. eintauchen: Das Londoner Nobelhotel The Lanesborough bittet gemeinsam mit Netflix und der Produktionsfirma Shondaland zur Afternoon-Teatime im Sinne der vornehmen Regency-Ära, in der "Bridgerton" spielt.

Die Epoche ist bekannt für ihre üppigen Kleider, eleganten Partys und großen Feiern. Ab 25. März soll es im Speisesaal des Lanesborough - ein Original-Bau aus der Regency-Zeit mit lichtdurchlässiger Glaskuppel - in limitierter Auflage Nachmittagstee und kleine Speisen geben. Chefkonditor Kevin Miller kredenzt unter anderem Finger-Sandwiches und Mini-Brioche-Burger mit Hühnchen, Mayonnaise, Senf, geräuchertem Lachs und Bio-Gurke sowie kleine Roastbeef-Burger mit Black Pepper Mayonnaise und Zwiebelsamen.