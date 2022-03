Trailer zu Staffel 2 von "Bridgerton" zeigt nächste Liebesgeschichte

Mit der ersten Staffel von "Bridgerton" feierte Netflix Ende 2020 große Erfolge. Nun geht die von Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy", "Inventing Anna") produzierte Serie, die auf den Büchern von Julia Quinn beruht, in die nächste Runde: Ab 25. März sind acht neue Folgen von "Bridgerton" bei Netflix zu sehen.

Der ausführliche Trailer, den der Streamingdienst am Mittwoch veröffentlicht hat, verrät nun mehr über die Handlung: Nachdem Daphne (Phoebe Dynevor) und der Duke of Hasting (Regé-Jean Page) in der ersten Staffel vermählt wurden und auch das Projekt Familienplanung erfolgreich gestartet haben, ist nun ihr Bruder Anthony (Jonathan Bailey) an der Reihe.