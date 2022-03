Löwenzahnkapern und Gierschspinat: So schmeckt der Frühling

Vielleicht schaut’s in der Küche dann ein bisserl aus, aber Spaß macht diese Arbeit trotzdem. Jetzt die Gänseblümchen! Kinder lieben sie, weil sie so fröhlich aussehen. Nicht nur: Sie passen in alle Salate und verwandeln jedes simple Butterbrot in eine essbare Wiese. Kandiert pimpen sie schlichte Kuchen auf. Aus dem eigenen Garten kommen die ersten zarten Löwenzahnblätter. Sie schmecken noch nicht bitter, daher mögen sie auch Kinder.

Die Löwenzahnknospen lassen sich zu wilden Kapern verarbeiten – eine Küchenarbeit, die Kindern nicht nur die Wunder der Natur nahebringt, sondern auch einmal ganz etwas anderes ist. Nicht zu vergessen: der omnipräsente Giersch, der sich in jedem Garten und sogar in jedem Balkonblumentopf wie wild ausbreitet. Die jungen Blätter werden wie Spinat zubereitet, machen sich gut in Salaten und Smoothies.