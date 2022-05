Foodbloggerin und Winzerin Melanie Zechmeister lässt auf Instagram ihre Fangemeinde nicht nur an ihrem Speiseplan teilhaben, sondern auch an ihrem Garten-Projekt. Wegen der Übersiedelung in ein neu gebautes Haus war die Burgenländerin gezwungen, Abschied von ihren Beeten auf der Pferdekoppel zu nehmen und einen neuen Garten anzulegen.

Durch Zufall beschäftigte sie sich mit dem Thema Permakultur: "Ich habe zwar auf der Pferdekoppel naturnahe gearbeitet, aber ich habe zu Beginn umgegraben und versucht, den Garten Beikraut-frei zu halten! Einfach unmöglich: Die Erde will nicht nackt sein. Ob in Kleingärten oder in Weingärten: Die Natur erobert das zurück, was man ihr nimmt."