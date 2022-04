Wie Sie die Spargelcremesuppe ohne Schlagobers machen können

Die wärmeren Temperaturen lassen Feinschmecker jubeln: Noch sind die Erntemengen aufgrund der Wetterkapriolen mäßig, doch die Gastronomie und Teile des Handels können mit österreichischem Spargel versorgt werden. Optimal wäre eine Bodentemperatur von 20 Grad – an sonnigen Tagen legen die weißen Stangen fünf Zentimeter an Länge zu, an kalten Tagen wie in dieser Woche wachsen sie nur einige Millimeter.

Über 70 Prozent des heimischen Stangengemüses kommen aus Niederösterreich, der Großteil davon aus dem Marchfeld. Insgesamt werden in Österreich pro Jahr rund 2.730 Tonnen geerntet, fast die gleiche Menge wird zusätzlich importiert. Unmengen verdrücken wir von Asparagus officinalis also nicht: Gerade einmal 0,6 Kilogramm Spargel essen wir pro Kopf und Jahr.