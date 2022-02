Wie ein Psychotherapeut das Backen mit Sauerteig neu erfindet

Sein Sauerteig ist zehn Jahre alt und hat schon einiges mitgemacht: So stellte Rudolf Kallinger das Gläschen schon mal ohne Deckel in den Hühnerstall – die neugierigen Hendldamen lugten in das Glas und pickten gierig nach der gärenden Masse. Dann durften seine Katzen ein bisschen schnuppern, schließlich verschloss der Psychotherapeut das Glas nach verbrachter Gartenarbeit mit schmutzigen Fingern und stellte es in den Kühlschrank.

"Aber es geschah absolut nichts. Ich habe mein Glas noch nie gespült – es hat noch nie geschimmelt." Was der leidenschaftliche Bäcker uns damit sagen will? Keine Angst vor Backen mit Sauerteig, übertriebene Hygiene sei nicht notwendig.