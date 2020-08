Die Rückkehr zum Backen mit Sauerteig

Mitten im Nirgendwo steht der Bergbauernhof Mas del Saro. Der Liebe wegen zog die Politikwissenschafterin Vea Carpi vor neun Jahren von Turin ins Trentino. Ihrem Ehemann wurde die kleine Dachgeschoßwohnung zu eng, er wollte wieder in die Natur zurück – ins Trentino, wo er aufgewachsen war. Als Carpi das erste Mal den einsamen Hof in dem „gottverlassenen Tal“ sah, dachte sie nicht an lebenslang.

Langsam, aber unaufhaltsam nahm der Mas del Saro im Fersental die junge Mutter in Besitz. Anfangs tat sie so, als könnte ihr Büro-Arbeitsleben einfach so weitergehen. Sie dachte nicht an eine Lebensumstellung, nur an einen Adresswechsel. Doch dann wollte sie ihr Leben ändern, am Hof in den Bergen bleiben und „etwas tun“.