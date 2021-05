Der neue Hype um Sauerteig-Pizza und wo es die besten gibt

Den Hype verdanken wir der Power-Gastronomin Maria Fuchs, die mit Eröffnung ihrer Pizza Mari den Teigfladen mit Weizensauerteig überhaupt erst nach Wien brachte.

"Der Geschmack soll überzeugen. Damals waren Sauerteig und lange Teigführung nicht üblich. Gott sei Dank hat sich seitdem viel getan.“ Nachsatz: „Und Pizza gehört frisch abgeholt, niemals zugestellt."

Dass das Thema in der breiten Masse angekommen ist, beweist ein Blick in die Supermärkte: Tante Fanny bietet seit Kurzem Pizzateig aus Sauerteig im Kühlregal an. Der Fertigteig-Hersteller verspricht kräftigen Geschmack mit "brotigem Charakter".