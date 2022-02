Veganer Leberkäse zieht in Feinkost-Theke bei Billa ein

Weltweit wird die Zahl der Vegetarier und Veganer auf eine Milliarde geschätzt. In Europa liegt Österreich mit rund neun Prozent Vegetariern und einem Prozent Veganern vorne in der Rangliste.

Laut einer aktuellen Umfrage von Billa unter rund 3.000 Personen zwischen 18 und 69 Jahren planen 17 Prozent der Befragten, in Zukunft weniger Fleisch zu essen. Sechs Prozent möchten gänzlich auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umsteigen und 44 Prozent haben vor, zumindest einmal pro Woche einen fleischlosen Tag einzuführen.

Grund genug für den Lebensmittelhändler, in Standorten in den trendaffinen Bezirken Mariahilf und Neubau auch fleischlose Alternativen in der heißen Theke anzubieten. Erstmals befindet sich auch ein veganer Leberkäse im Sortiment.