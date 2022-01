Start-up: Veganes Schmalzbrot in der Buschenschank

Im Sommer 2022 eröffnet Goldblatt nun die erste vegane Buschenschank in der Steiermark. Im „Goldplatzl“ in Bad Waltersdorf im steirischen Thermen- und Vulkanland ist eine Neuinterpretation der klassischen Buschenschank in Planung: „Wir wollen den Leuten gute traditionelle Speisen auf neue Weise darbieten“, so die Gründer. Aufgetischt werden kalte Speisen und ja, auch eine vegane Brettljause wird es dort natürlich geben.