Veganer Lachs aus Karotten: Coole, vegane Take-aways im Lockdown

Wie der gesamte vegane Lebensmittelhandel verzeichnen auch sie ein Hoch: "Den absoluten Höhepunkt hatten wir im ersten Lockdown, nach zwei Monaten nahm das Interesse wieder ab und hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt."

Woran das liegen könnte: "Viele sind im Homeoffice, essen nicht mehr in der Kantine, die Restaurants sind geschlossen, auch das Reisen ist eingeschränkt: Es bleibt also etwas in der Kasse übrig, das in hochwertige Lebensmittel investiert wird."

Die Produktion wickeln Vater und Sohn in einer ehemaligen Fleischerei im 20. Bezirk ab: Was etwas kurios klingt, hat mit optimalen Kühlmöglichkeiten zu tun. Demnächst folgt eine zweite Produktionsstätte. "Österreich braucht mehr Lebensmitteln von heimischen Produzenten."