Veganuary: Neue Sterne im fleischlosen Universum

Auch wenn der Kärntner Niko Rittenau momentan keine Vorträge halten kann, wird ihm nicht langweilig: Der 29-jährige gilt als der vegane Guru im deutschsprachigen Raum. Zu verdanken hat er diesem Umstand seinem ersten Buch „Vegan-Klischee ade“, das auf der Spiegel-Beststellerliste gelistet wird und bereits in zweiter Auflage erhältlich ist.

Der Ernährungswissenschafter bereitet sich derzeit auf seine Promotion vor, schreibt zwei neue Bücher und produziert ein Youtube-Video nach dem anderen. Rittenau erklärt in seinen Videos ausführlich, wie sich vegane Rezepte so gestalten lassen, dass möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben. Seit dem Jahr 2013 verzichtet Rittenau auf tierische Lebensmittel.

„Aufgrund des immer reichhaltiger werdenden Angebots an passenden veganen Alternativprodukten wird es für Menschen immer einfacher vegane Fleischersatzprodukte und Ähnliches zu finden, die in Geschmack und Textur in vielen Fällen vergleichbare Geschmackserlebnisse bieten können. So kann man die geliebten Geschmäcker ohne die negativen Aspekte in Bezug auf Ethik und Umwelt genießen.“

Sein Tipp: Zahlreiche Organisationen bieten kostenlose digitale Einstiegsprogramme an. „Viele Menschen berichten mir, dass es ihnen anfangs schwerfiel, auf gewisse geliebte Lebensmittel wie Käse oder Fleisch zu verzichten, weil sie den Geschmack so gerne mögen. Tierische Lebensmittel haben allerdings kein Monopol auf gewisse Geschmäcker und durch die richtige Art der Zubereitung kann man Umami-Aromen oder leicht käsige Noten in vegane Gerichte bringen.“