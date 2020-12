Neues Restaurant: Veganista-Schwestern eröffnen veganes Take-away

Clean, schick und viel Rosa. 18 Monate ist es her, dass Susanna Paller und Cecilia Havmoeller ihr erstes vegane Restaurant namens The LaLa nach L.A.-Vorbild eröffneten. Schon damals träumten die Veganista-Gründerinnen im Interview mit dem KURIER von einer Expansion: Eine neue Immobilie in prominenter Lage war schnell gefunden, doch dann kam der Lockdown dazwischen.

Der Mietvertrag für das kleine Lokal in der Neubaugasse 1 im siebten Bezirk war schon unterschrieben, also machten sie weiter. "Wir haben trotz Krise drei neue Veganista Filialen aufgesperrt, und jetzt auch noch ein zweites The LaLa. Es ist unfassbar, was unser Team heuer geleistet hat, ich bin unglaublich stolz darauf, wie alle zusammengehalten haben", sagt Cecilia Havmöller.