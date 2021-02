Nordsee probiert es jetzt mit einem veganen Backfisch-Baguette

Der "Visch" besteht auf einer Protein-Mischung mit Reis, Weizen und Hülsenfrüchten: Das Unternehmen verzichtet auf Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Umgesetzt werden die veganen Alternativen mit dem niederländischen Start-up Novish, dessen Produkte gekühlt und tiefgekühlt seit vergangenem Jahr in ganz Europa erhältlich sind.

Carsten Horn, CEO von Nordsee: "Nachhaltigkeit ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, das in allen Unternehmensbereichen nach höchsten Maßstäben verfolgt wird. Aktuell lässt sich eine ständig steigende Zahl an Konsumenten beobachten, die sich zunehmend bewusster ernähren wollen und sich Alternativen zu den bisherigen Ernährungsgewohnheiten wünschen. Diesem Trend stellen wir uns. Mit unseren beiden neuen pflanzenbasierten Produkten können wir insbesondere Flexitarier – also Menschen, die den Fleisch- und Fischkonsum vermeiden bzw. reduzieren und auf der Suche nach schmackhaften Produkten sind – eine leckere Alternative bieten und auch neugierige neue Kunden damit ansprechen. Diese Sortimentserweiterung verschafft uns einen klaren Wettbewerbsvorteil."

Vier Standorte

Das vegane Backfisch-Baguette und die veganen Fish and Chips können in Österreich an vier Standorten probiert werden (Mariahilferstraße, Rotenturmstraße, Donauzentrum sowie in Parndorf). Sobald die Gastronomie wieder offen hat, sollen die veganen Speisen in allen Restaurants als Take-away angeboten werden und in weiterer Folge auch im Dining-Bereich.

Werden weitere vegane Nordsee-Klassiker folgen? Ja, laut CEO gibt es bereits viele Ideen wie vegane Calamari oder vegane Garnelen.