Zutaten (4 Portionen)

2 EL Kokosöl (oder anderes neutrales Pflanzenöl zum Braten)

2 Zwiebeln, fein gehackt

4 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 Karotten, in Streifen geschnitten

2 Paprika (gelb oder rot), in Streifen geschnitten

1 Zucchini, in Streifen oder Würfel geschnitten

2 cm Ingwer, fein gehackt

3 EL rote Currypaste

3 EL Sojasauce

Saft von 1/2 Zitrone

1 Dose Kokosmilch

250 ml Gemüsesuppe

1 Chilischote, entkernt oder Chilipulver (optional)

250 g Tofu oder Tempeh (geräuchert oder Natur, optional)

1/4 Bund Koriander, frisch