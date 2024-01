Zutaten (für 4 Personen)

300 g Zucchini, in Würfel geschnitten

3 Stk. Paprika, gelb und rot, in Würfel geschnitten

300 g Melanzani, in Würfel geschnitten

3 Zwiebeln, gehackt

4 - 6 Knoblauchzehen, gehackt

300 g veganes Faschiertes

je eine Hand voll Rosmarin, Thymian und Oregano (frisch oder getrocknet)

1 Würfel Suppenwürze

500 ml Tomaten in Stücken

1 EL Tomatenmark

Salz, Pfeffer

Olivenöl