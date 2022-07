Nachhaltig: Wie Obstkerne zu neuen Produkten verarbeitet werden

Marillensamen zeichnen sich durch einen besonders hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, Proteinen und Mineralstoffen aus. Mit 53 Prozent besonders reich an Ölen. Zudem haben sie einen hohen Vitamin E-Gehalt (70 mg/kg). Das Vitamin besitzt antioxidative Wirkung und entschärft "freie Radikale“, beschützt also unsere Zellen.

Kirschsamen überzeugen durch ihre besondere Zusammensetzung mit bis zu 4-fach ungesättigten Fettsäuren, Proteinen und Mineralstoffen. Mit 28 Prozent ist ihr Proteingehalt im Vergleich zu Marillen und Zwetschken besonders hoch. Sie enthalten Pflanzenfarbstoffe, die antioxidativ sind und unsere Abwehrkräfte stärken sollen. Ebenso sind sie reich an Vitamin E (Tocopherol).

Zwetschkensamen weisen einen fruchtigen, leicht bitteren Geschmack auf und bieten sich für interessante Snacks an. Auch sie sind durch die besondere Zusammensetzung mit bis zu 4-fach ungesättigten Fettsäuren, Proteinen und Mineralstoffen sehr gesund.