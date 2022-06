Ab auf den Grill: Einfacher können Sie grünen Spargel nicht zubereiten

Anders als weißer Spargel verträgt die grüne Variante bei der Zubereitung durchaus herzhafte Aromen – so sieht man ihn immer öfter auf Focaccia, Quiche oder Pizza, also Gerichte, die im Ofen zubereitet werden. Drei-Haubenköchin Theresia Palmetzhofer vom Gasthaus zur Palme (3364 Neuhofen an der Ybbs): "Ein Vorteil ist sicher, dass man ihn nicht schälen muss. Vom Geschmack her ist er nussiger als weißer Spargel. Kombinieren lässt er sich gut mit Erdnüssen, Mandeln oder Rapsöl, um seine nussigen Noten zu unterstreichen. Auch fruchtige Noten wie Granatapfel oder Orangen passen hervorragend."

Will man ihn direkt vom Grill servieren, dann bei niedriger Temperatur rund vier Minuten bissfest garen. Auf der Speisekarte hat die Niederösterreicherin derzeit die grünen Stangen in Kombination mit einem Schafsmilch-Ricotta: "Wir blanchieren den Spargel eine halbe Minute und schrecken ihn ab, bevor wir ihn in der Pfanne anbraten."

Auch Burrata passt wegen seiner cremigen Konsistenz gut: "Bei Spargel aus Österreich handelt es sich um so ein tolles Grundprodukt, dazu ein gutes Olivenöl und Salz, mehr braucht es nicht."

Wenn es doch außergewöhnlich sein soll, dann schneidet Palmetzhofer Zucchini mit der Schneidemaschine hauchdünn und wickelt diese mit Käse um die Spargelstangen. Dann wird das Königsgemüse in Mehl, Ei und in japanischem Pankomehl (Weißbrot ohne Rinde) statt in Bröseln gewälzt und schließlich in einer Pfanne mit Öl herausgebacken. Wer grünen Spargel roh genießen will, kann ganz feine Scheiben schneiden und diese in einem Salat oder auf einem Butterbrot drapieren.