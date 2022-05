Milch mit Mehrwert: Hier dürfen die Kälber bei den Müttern bleiben

Diese Aufzuchtmethode hat einen technischen Fachbegriff: muttergebundene Kälberaufzucht. Klingt selbstverständlich, ist aber in Österreich außergewöhnlich, wo es üblich ist, dass Mutterkuh und Kalb am Tag nach der Geburt getrennt werden. Das Kalb würde sonst einen Großteil der Milch wegtrinken, der für den Verkauf bestimmt ist. Zudem argumentieren viele Landwirte mit Platzproblemen, weil Kuh und Kalb einen eigenen Bereich im Stall brauchen würden.

Rein rechtlich betrachtet wird in Bezug auf das Trennen von Kind und Mutter nichts vorgeschrieben. Alles ist erlaubt. Und das, obwohl viele Konsumenten in Umfragen angeben, vor allem aus Tierschutzgründen auf Milchprodukte zu verzichten.

80 Kilometer entfernt fressen die Fleckviehkühe das satte Frühlingsgrün, umringt von ihren sieben Kälbern. Hier am Rande des Wienerwaldes können Städter nicht nur am Bauernleben teilhaben und mithelfen. Gertraud Magritzer führt die Konkurrenz – interessierte Landwirte – durch die Ställe ihres Auszeit-Bauernhofs, denn auch am Weinkirnhof läuft alles anders ab als im Rest des Landes.

Als die 55-Jährige den Weinkirnhof von ihren Eltern übernahm, fragte eine Freundin bei der Führung durch den Bauernhof, wieso denn die Kälber in einem Iglu und nicht bei ihren Müttern stehen dürfen. Dabei handelt es sich um ein kleines Zelt, das für das neugeborene Kalb ein sauberes, warmes Mikroklima schaffen soll. "Ich war einfach betriebsblind: Weil es alle so machen, habe ich es auch gemacht." Magritzer begann zu recherchieren: "In Österreich konnte ich damals niemanden fragen. Nur wenige deutsche Bauernhöfe lebten vor einem Jahrzehnt das Modell der Mutterkuhbindung."

Heute dürfen ihre Kälber drei Monate lang bei ihren Müttern bleiben. Die Jungtiere trinken in dieser Zeit 10 bis 20 Liter Milch pro Kalb und Tag: "Ein finanzieller Brocken", gibt doch eine Milchkuh in Summe 15 bis 30 Liter Milch am Tag.