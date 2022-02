Zahl der Milchbauern sinkt

2021 ging die Anzahl der Milchlieferanten prozentuell am stärksten im Burgenland (-11,6 Prozent), Oberösterreich (-4,4 Prozent) und in der Steiermark (-3,8 Prozent) zurück. Am geringsten fiel der Rückgang in Vorarlberg (-0,4 Prozent), Salzburg (-1,6 Prozent) und Tirol (-1,8 Prozent) aus.

Verbleibende Landwirte vergrößerten den Bestand

Der zahlenmäßige Rückgang der Milchbauern hat in den vergangenen Jahren aber nicht zu einer sinkenden Milchmenge in Österreich geführt, weil die verbliebenen Bauern ihre Ställe vergrößert haben und die Leistung der Milchkühe durch Fütterung und Züchtungen erhöht haben. Im Jahr 2011 lieferten laut AMA 531.101 Kühe eine Milchmenge von 2,9 Mio. Tonnen, im Jahr 2020 gab es hierzulande 523.690 Kühe und 3,1 Mio. Tonnen Milch.